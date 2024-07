Mann zersticht Fußball von spielenden Kindern

Eine Sachbeschädigung haben Anrufer am Samstagnachmittag der Neu-Ulmer Polizei gemeldet. Zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren hatten an der Grabenwiese in der Elefantensiedlung in Neu-Ulm Fußball gespielt. Ein 48-Jähriger nahm aus einem bislang unbekannten Grund den Ball und zerstach diesen mit der spitzen Rückseite des Griffs seines Kammes. Bevor eine Streifenbesatzung der Polizei Neu-Ulm vor Ort war, hatte sich der 48-Jährige bereits von der Örtlichkeit entfernt.

Nun ermittelt die Neu-Ulmer Polizei wegen Sachbeschädigung

Weil der Mann jedoch anderen anwesenden Personen namentlich bekannt war, konnte gezielt dessen Wohnanschrift überprüft werden, wo dieser aber nicht angetroffen wurde. Weshalb er den Ball der Kinder kaputt machte, blieb daher ungeklärt. Gegen den 48-Jährigen wurden nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (AZ)