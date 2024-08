Eine Familie ist am Samstag rechtzeitig aus ihrem Auto herausgekommen, als es während der Fahrt in Brand geriet. Kurz nach 14 Uhr war der BMW mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern auf dem Ulmer Eselsberg unterwegs, als der Fahrer plötzlich Rauch bemerkte. Am Westende der Albert-Einstein-Allee blieb das Auto im Kreisverkehr stehen und geriet in Brand.

