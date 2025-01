Auto erfasst Fußgänger bei Haltestelle: Drei Verletzte, eine in Lebensgefahr

Drei verletzte 21-Jährige sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag in Nersingen (Landkreis Neu-Ulm). Eine Person erlitt sogar lebensgefährliche Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mitteilte. Am Montagmorgen war der genaue Gesundheitszustand der Personen jedoch unklar.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein 52-jähriger Autofahrer gegen 16.27 Uhr auf der ehemaligen B10 unterwegs. Aus Richtung Leipheim kommend geriet sein Kleinwagen der Marke Nissan aus noch unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Auch am Montagmorgen ist die genaue Unfallursache weiter unklar.

Der Pkw fuhr zunächst über den Haltestreifen der Bushaltestelle und anschließend auf den angrenzenden Gehweg. Dort erfasste der Wagen drei junge Leute, die dort zu Fuß unterwegs waren. Ob sie auf einen Bus warteten oder zufällig unterwegs waren, ist der Polizei noch nicht bekannt. Mindestens eine der drei Personen erfasste das Auto frontal und die junge Frau wurde in die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Der Nissan streifte noch das Haltestellenschild der Haltestelle „Nersingen Ortsmitte“.

Ein Rettungshubschrauber eilt zur Unfallstelle in Nersingen

Die beiden Frauen und ein Mann, alle jeweils 21 Jahre alt, wurden dabei leicht bis lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Pkw blieb laut Polizei „augenscheinlich unverletzt“. Der Rettungsdienst war mit fünf Rettungswagen, zwei Notärzten, die per Einsatzfahrzeug kamen, und zwei Notärzten, die mit dem Ulmer Rettungshubschrauber „Christoph 22“ eingeflogen wurden, mit insgesamt 19 Kräften im Einsatz.

Icon Vergrößern Der Nissan streifte noch das Haltestellenschild der Haltestelle „Nersingen Ortsmitte“. Foto: Thomas Heckmann Icon Schließen Schließen Der Nissan streifte noch das Haltestellenschild der Haltestelle „Nersingen Ortsmitte“. Foto: Thomas Heckmann

Schnelle Unterstützung gab es durch die alarmierte Feuerwehr, die gerade einmal 100 Meter entfernt bei einer Faschingsveranstaltung eine Sicherheitswacht durchgeführt hat. Die Feuerwehr sperrte für die Polizei die Straße und sorgte für eine mehrstündige Umleitung des Verkehrs.

Icon Vergrößern Mindestens eine der drei Personen erfasste das Auto frontal und die junge Frau wurde in die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Foto: Thomas Heckmann Icon Schließen Schließen Mindestens eine der drei Personen erfasste das Auto frontal und die junge Frau wurde in die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Foto: Thomas Heckmann

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Sachverständiger für Unfallanalytik an die Unfallstelle, um Spuren zu sichern, die Aufschluss über den Unfallhergang geben können. Da es dunkel wurde, leuchtete die Feuerwehr die Unfallstelle aus. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Der Wagen wurde sichergestellt.