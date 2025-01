Als Musiker Dominic Pessl am Sonntagabend zu seinem Auto am Park and Ride-Parkplatz Seligweiler zurückkehrte, war sofort klar, dass hier etwas nicht stimmt. Eine Scheibe war eingeschlagen, die Rückbank umgeklappt und der Kofferraum leer geräumt. Fünf Instrumente – drei Trompeten und zwei Flügelhörner – sind weg. Eine Katastrophe für den Profimusiker.

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis