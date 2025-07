Auto-Schmuggel auf A8: Ulmer Zoll stellt Lamborghini im Wert von 120.000 Euro sicher

Einen Lamborghini Gallardo im Wert von rund 120.000 Euro haben Zöllner einer Ulmer Kontrolleinheit am vergangenen Sonntagabend auf der A8 in Höhe Ulm-Dornstadt sichergestellt. Das teilt ein Sprecher des Hauptzollamts Ulm am Donnerstag mit.

Als Grund für die Sicherstellung wird angegeben: Der Luxus-Sportwagen aus der Ukraine sei ohne Zollanmeldung in die EU gekommen, sollte hier mutmaßlich repariert und verkauft werden. Da die Einfuhrabgaben, rund 25.500 Euro, und eine Strafsicherheit in Höhe von 9600 Euro vor Ort nicht bezahlt werden konnten, stellten die Zöllner das Fahrzeug sicher.

Der Lamborghini war nach Zoll-Angaben am Sonntag, 27. Juli, ohne Zulassung auf einem Anhänger auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs, als die Kontrolleinheit das Gespann gegen 21 Uhr zur Kontrollstelle nach Dornstadt zog. Der Fahrer, ein 36-jähriger Mann aus Rumänien, sollte den Wagen zu einem Händler nach Ostwestfalen bringen. Erste Angaben zur Herkunft und dem Zweck des Transports seien widersprüchlich gewesen – Zollpapiere habe er nicht vorweisen können, heißt es.

Daraufhin leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei gegen den Fahrer ein und nahmen den Lamborghini zur Sicherung der Einfuhrabgaben mit. (AZ)