Scheibe eingeschlagen und reanimiert: Unfallzeugen werden zu Lebensrettern

Auf der Ulmer Nordtangente retten Zeugen durch schnelles Handeln mutmaßlich das Leben eines Autofahrers. Der 60-Jährige kam nach der Reanimation in eine Klinik.

Als am Freitagnachmittag im Ulmer Norden plötzlich ein Auto quer durch den Gegenverkehr fährt und in der Böschung stehenbleibt, reagieren mehrere Zeugen optimal und kümmern sich um den Autofahrer. Zusammengesunken und regungslos sitzt er hinter dem Lenkrad. Jetzt ist schnelles Handeln angesagt.

Kurz nach 15.30 Uhr ist ein 60-jähriger VW-Fahrer auf der Ulmer Nordtangente in Richtung Kuhberg unterwegs. Zwischen der Sporthalle Ulmer Norden und dem Bundeswehrkrankenhaus kommt sein Pkw mit Anhänger plötzlich in den Gegenverkehr, ohne dass es zu einem Zusammenstoß kommt. Als das Gespann auf den Gehweg fährt, platzen mehrere Reifen an der Bordsteinkante und der Wagen bleibt in der ansteigenden Böschung stecken.

Unfall auf Ulmer Nordtangente: Zeugen retten 60-Jährigem wohl das Leben

Die Unfallzeugen erkennen die Gefahr für den Fahrer, doch das Auto ist verschlossen. Der Fahrer eines Betonmischers schlägt daraufhin eine Seitenscheibe ein. Mehrere Ersthelfer holen den Mann aus dem Auto, darunter sind auch zwei zufällig vorbeikommende Ärzte. Gemeinsam beginnen sie auf dem Gehweg mit erfolgreichen Wiederbelebungsmaßnahmen, die Notarzt und Rettungsdienst dann fortsetzten.

Mit dem Rettungswagen wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zwischenzeitlich wurde auch der Rüstzug der Feuerwehr Ulm alarmiert, um die Kippgefahr des schräg stehenden und hoch beladenen Anhängers zu beurteilen. Nachdem vom Anhänger keine Gefahr ausgeht, rückt die Feuerwehr wieder ab.

Die Polizei musste für die Rettungsarbeiten die Nordtangente zeitweise voll sperren. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ein Abschleppwagen musste das Unfallgespann bergen.