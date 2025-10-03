Keyless Go: Unbekannte fangen Funksignal ab und stehlen zwei Autos in Ludwigsfeld

Zwei geparkte Autos haben Unbekannte am Dienstag zwischen 2.45 und 3.20 Uhr im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld gestohlen. Beide Fahrzeuge sind mit dem System Keyless Go ausgestattet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die Autodiebe dieses System, um mit einer „Funkstreckenverlängerung“ das Schlüsselsignal vom im Haus befindlichen Fahrzeugschlüssel aufzunehmen und die Fahrzeuge zu öffnen und zu starten.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

Bei den Pkw handelt es sich um einen BMW und einen Audi im Wert von jeweils 25.000 Euro. Die Täter versuchten nach derzeitigen Erkenntnissen auf diese Art und Weise bei mehreren in Ludwigsfeld abgestellten Autos, diese zu entwenden.

Durch tschechische Polizeibeamte konnte der gestohlene BMW am Dienstagnachmittag bei einer Kontrolle festgestellt und ein 29-jähriger polnischer Staatsangehöriger, der am Steuer des Fahrzeugs saß, festgenommen werden. An dem Auto waren andere als die ausgegebenen Kennzeichen angebracht. Verbindungen zu ähnlich gelagerten Taten in der Region werden aktuell von der Kriminalpolizei Neu-Ulm geprüft.

Die Kripo steht nun im Austausch mit den tschechischen Behörden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die im Zusammenhang mit den Taten stehen können, werden an die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, Telefon 0731/8013-0, erbeten. (AZ)