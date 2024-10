Alkoholisierter Autofahrer bedroht Zeugen mit Messer

Drei Zeugen haben am Samstagabend beobachtet, wie ein augenscheinlich betrunkener Autofahrer von einem Verbrauchermarkt in der Nersinger Straße in Elchingen losfuhr. Die Zeugen fuhren ihm hinterher und meldeten ihn der Polizei, bis er schließlich seine Fahrt in der Hauptstraße beendete.

Fahrer beleidigt Zeugen und zückt dann ein Messer

Dort wollten die Zeugen den Fahrer bezüglich seiner Alkoholfahrt zur Rede stellen. Bei der Konfrontation wurden die drei Zeugen im Alter von 19 bis 21 Jahren laut Polizeibericht vom 36-jährigen Pkw-Fahrer mit diversen Kraftausdrücken beleidigt und im weiteren Verlauf mit einem Messer bedroht. Im Anschluss verschwand der 36-Jährige in seine Wohnung.

Mehrere Streifen fahren zur Wohnung des Mannes

Aufgrund der Mitteilung wurden mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Neu-Ulm entsandt. Durch die Polizeibeamten wurde der 36-Jährige in seiner Wohnung angetroffen und zeigte sich soweit kooperativ. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Ein mögliches Tatmesser konnte beim 36-Jährigen nicht aufgefunden werden. Der 36-Jährige wurde im Anschluss zur Blutentnahme zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht und im Anschluss wieder entlassen.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Den 36-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Bedrohung und Beleidigung.