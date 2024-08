Gute Nachricht für alle Autofahrer: Die B10-Baustelle wird überpünktlich fertig

Die Bundesstraße 10 wurde mitten in Ulm am Freitagmittag voll gesperrt, um Fernwärme- und Stromleitungen zu verlegen. Geplant war, dass die Bauarbeiten am Montagmorgen um 6 Uhr beendet werden. Patrick Ruf, Leiter der Fernwärme Ulm (FUG), war am Sonntagnachmittag voll des Lobes über die beteiligten Bauunternehmen, denn es fuhr bereits die Kehrmaschine auf und ab, um die letzten Spuren der Bauarbeiten zu beseitigen. Der Verkehrssicherer wird in der Nacht anfangen, die Absperrschilder wegzuräumen, sodass tatsächlich spätestens um 6 Uhr die B10 in beiden Richtungen wieder frei ist.

Thomas Heckmann

B10

Baustelle