Unfall im Chemieunterricht: Hubschrauber fliegt verletzten Schüler in Klinik

Im Chemieunterricht an einer Schule in Bad Schussenried ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein 13 Jahre alter Schüler wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 8 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es im Rahmen eines Experiments zu einer Verpuffung gekommen sein. Eine Stichflamme sei entstanden, heißt es im Polizeibericht. Um was für ein Experiment es sich genau handelte und welche Stoffe dabei verwendet wurden, konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht sagen.

Der 13-Jährige habe dadurch schwere Verbrennungen erlitten. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Eine Lehrkraft sei anwesend gewesen. Inwiefern es zu strafbarem Handeln gekommen ist, müssten die weiteren Ermittlungen ergeben, so ein Sprecher. Der entstandene Sachschaden wird als „gering“ angegeben. (AZ/krom)