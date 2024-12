Süße Spezialitäten: Hobbybäckerinnen aus dem Landkreis teilen ihre Winterrezepte

Spitzbuben, Ausstecherle, Makronen und Lebkuchen dürfen in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen. Plätzchen sind nämlich, wenn man sie einmal genauer betrachtet, mehr als nur weihnachtliches Gebäck. Zu ihnen gehört der Duft, der durch die Wohnung zieht und unverständlich klarmacht: bald wird‘s besinnlich, ruhiger, entschleunigt. Sie sind die Beilage für Gespräche, über früher, über alles, was verbindet. Fünf Hobbybäckerinnen aus dem Landkreis Neu-Ulm haben im aktuellen Zuckerguss-Magazin ihre liebsten Rezepte verraten. Hier erzählen sie, wieso sie backen und welche süßen Weihnachtsleckereien sie am meisten mögen.

