Wirtshäuser in der Region: Die bärig gute Dorfwirtschaft von Neuhausen

Vor einiger Zeit brachte ein Gast mit einem Laster eine Fuhre Kiesel vorbei und wollte nichts dafür. Er sah seine Unterstützung offenbar als Selbstverständlichkeit an, weil der Biergarten nun mal eine neue Beschichtung nötig hatte. Alexander Stephan erzählt diese Episode, um den starken Rückhalt zu betonen, den die Wirtschaft bei ihren Gästen genießt. Oder allgemeiner formuliert: Das Dorf weiß, was es an seinem Gasthaus, dem Bärenwirt hat. Und umgekehrt.

Thomas Vogel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neuhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtshaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis