Geplante ICE-Trasse: Weshalb die Stadt Neu-Ulm zufrieden ist

Plus Jetzt steht fest, dass die künftige Schnellbahnstrecke durch Burlafingen und Nersingen führen soll. Wie fallen Reaktionen aus der Region aus?

Jahrelang wurde geplant und diskutiert, auch in der Region gab es zum Teil massiven Widerstand gegen die Pläne. Jetzt hat die Bahn bekannt gegeben, wo die neue ICE-Trasse zwischen Ulm und Augsburg künftig verlaufen solle. Vertreter des Konzerns präsentierten am Freitag die Vorschlagsvariante, die allerdings noch vom Bundestag beschlossen werden muss, voraussichtlich 2025. Es handelt sich um eine Kombination bisheriger Varianten – mit einer Durchfahrung von Burlafingen und Nersingen. Wie fallen die Reaktionen darauf aus?

Die Stadt Neu-Ulm hatte sich nach den heftigen Protesten aus Burlafingen dazu entschlossen, gegenüber der Regierung von Schwaben keine der Trassenvarianten zu bevorzugen. Allerdings stellte sie mehrere Forderungen in den Raum für den Fall, dass sich die Bahn für die violette Variante entscheidet, die auf der Bestandsstrecke durch Burlafingen und Nersingen führt. Mit der Kompromisslösung zeigte sich die Stadt Neu-Ulm in einer ersten Stellungnahme durchaus zufrieden.