Totalausfall am Ulmer Hauptbahnhof: Züge fahren wieder, massive Verspätungen bleiben

Die Stellwerksstörung, wegen der seit dem frühen Mittwochmorgen sämtliche Verbindungen am Ulmer Hauptbahnhof ausgefallen waren, ist seit 9.20 Uhr behoben. Der Betrieb läuft langsam wieder an, um 9.36 Uhr fuhr der Regionalzug dort ab und zwei Minuten später kamen die ersten Züge an. Fahrgäste müssen aber für mehrere weitere Stunden mit massiven Verspätungen rechnen.

Seit dem Mittwochmorgen, gegen 4.30 Uhr, fuhren am Ulmer Hauptbahnhof keine Züge mehr. Reisende harren seit Stunden am Bahnhof aus und überlegen, wie sie kurz vor dem verlängerten Fronleichnamswochenende sowie in den Pfingstferien an ihr Ziel kommen.

Ursache für Stellwerkstörung am Ulmer Bahnhof noch unklar

Der genaue Grund für die Störung ist dem Vernehmen nach noch unklar. Nach Angaben der Deutschen Bahn war das Ulmer Stellwerk ausgefallen. „Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung“, hieß es bis zur Behebung des Schadens auf der Webseite der Bahn.

Nah- und Fernverkehrszüge konnten den Ulmer Hauptbahnhof nicht anfahren. Der Fernverkehr wurde weiträumig umgeleitet. Betroffen war davon die Strecke zwischen Stuttgart nach München. Zunächst war einzig auf der Illertalbahn zwischen Ulm und Senden ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Weitere Pendelbusse aus Günzburg und Geislingen erreichten den Hauptbahnhof um kurz vor 9 Uhr.

Zugausfälle im Nah- und Fernverkehr bei Ulm: Fehlerhafte Infos in der DB-App

Weiteres Problem: Die Kommunikation der Bahn funktionierte offenbar ebenfalls nicht verlässlich. So wurde über die Bahn-App nicht von Anfang an angezeigt, dass neben dem Fernverkehr auch der Nahverkehr massiv von der Störung betroffen ist.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.