Bahnübergang Oberelchingen kurzfristig voll gesperrt

Der Bahnübergang in Oberelchingen am Unterelchinger Weg beziehungsweise Riedgartenweg muss wegen dringender Gleisreparaturarbeiten für den Verkehr voll gesperrt werden. Das teilt die Elchinger Gemeindeverwaltung am Dienstag mit. Demnach sei die Gemeinde „äußerst kurzfristig“ von der DB Netz AG über die Arbeiten informiert worden. Die Sperrung erfolgt von Donnerstag, 17. Juli, 22 Uhr, bis Freitag, 18. Juli, 7 Uhr. Davon betroffen ist auch der danebenliegende Fußgänger-/Radfahrerübergang. Die Umleitung verläuft über Burlafingen und Thalfingen. Fußgänger und Radfahrer können die Unterführung am Bahnhalt in Oberelchingen nutzen. Von beiden Seiten kann bis zum gesperrten Übergang zugefahren werden. (AZ)

