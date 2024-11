Autoknacker in Nersingen: Unbekannter klaut Bankkarten

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein bislang unbekannter Täter ein Auto aufgebrochen. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat im Bereich des Hubertusweges in Nersingen/ Leibi. Der Unbekannte verschaffte sich Zugang zu einem geparkten Wagen und entwendete mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Unter anderem wurden die Bankkarten des Fahrzeughalters entwendet. Dieser musste nach Angaben der Polizei kurze Zeit später feststellen, dass bereits Abbuchungen von seinem Konto stattfanden. Zeugen, die sachdienliche Angaben über die Tat oder einen möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 80130 in Verbindung zu setzen. (AZ)

