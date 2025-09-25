Ratiopharm Ulm und Bayern München: Kampf um Punkte und Sponsoren

Einige Fans reagieren in den sozialen Netzwerken empört, einige von ihnen wollen die Firma Müller künftig sogar boykottieren. Was ist passiert? Der in Ulm ansässige Drogerie-Riese steigt als Sponsor bei den Basketballern von Bayern München ein und eben (noch) nicht beim örtlichen Bundesligisten Ratiopharm Ulm. Bei dem nimmt man die Entscheidung von Müller allerdings gelassener und sogar vorsichtig optimistisch zur Kenntnis. Auch vom Unternehmen kommen ermutigende Signale.

Bayern München und Ratiopharm Ulm, das sind die beiden Schwergewichte in der Basketball-Bundesliga. Im Sommer standen sich die beiden Mannschaften noch in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft gegenüber. Ulm zwang den Favoriten über die Maximaldistanz von fünf Spielen, Meister wurden am Ende aber die Bayern. Nach der Saison wurde dann ziemlich bald bekannt gegeben, dass mit Justinian Jessup zudem einer der besten Ulmer Spieler von Ulm nach München wechselt. Vor ihm waren schon John Bryant und Andreas Obst diesen Weg gegangen. Sie alle dürften sich dabei finanziell deutlich verbessert haben. Die Sportbild beziffert den Saisonetat der Bayern auf mindestens 30 Millionen Euro, Ulm dürfte etwa ein Drittel davon zur Verfügung haben. Künftig geht die Schere zwischen der deutschen Nummer eins und der Nummer zwei also noch ein bisschen weiter auseinander.

Müller wird „offizieller Schreib- und Spielwarenpartner“ der Bayern, heißt es in den Presseverlautbarungen des Unternehmens und der Basketballer aus der bayerischen Landeshauptstadt. Außerdem präsentiert der Drogerie-Riese am 14. Oktober das Euroleague-Heimspiel zwischen den Bayern und Armani Mailand, zu dem im SAP-Garden mehr als 11.000 Zuschauer und Zuschauerinnen erwartet werden. Müller wird dann nach eigenen Angaben „omnipräsent“ sein – mit starker Präsenz auf den digitalen Club-Medien, einer Aktionsstandfläche sowie Einbindungen in Auszeiten und Spielpausen. Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit soll aber die Förderung von Kindern und Jugendlichen sein. Gerade auf der sozialen Ebene kann jedoch Ratiopharm Ulm mit den Bayern eigentlich mehr als nur mithalten. Zum Beispiel mit dem riesigen Nachwuchs-Programm am Orange-Campus oder den „BBU`01 Specials“, einer Mannschaft mit Spielern mit geistiger Behinderung.

Eine Zusammenarbeit ließ sich trotzdem bisher nie realisieren, obwohl Ratiopharm Ulm nach Aussage von Gesellschafter und Finanzchef Andreas Oettel mit der Firma Müller seit 24 Jahren immer wieder in Gesprächen ist - also seit der Gründung des Vereins. Das Interesse des Drogerie-Riesen an Sportförderung hielt sich sehr in Grenzen, seit Müller vor 23 Jahren als Sponsor des gleichnamigen Tennisturniers ausgestiegen ist. Dass es nun im Unternehmen offensichtlich einen Sinneswandel gibt, das findet Oettel im Prinzip „großartig“. Auch wenn er sich natürlich gewünscht hätte, dass Müller zuerst in Ulm einsteigt und nicht in München, oder zumindest an beiden Standorten gleichzeitig. Aber Oettel wertet das Engagement des Drogerie-Riesen bei den Bayern generell „als Statement für den Sport und generell für den Basketball.“ Das wiederum stimmt ihn optimistisch, dass auch Müller und Ratiopharm Ulm irgendwann zusammenfinden. Zumal sich die potenziellen Partner beide die Farbe orange ausgesucht haben.

Der Optimismus von Oettel dürfte berechtigt sein. Auf Anfrage unserer Redaktion hat die Firma Müller am Donnerstag den Bayern-Deal so begründet: „Wir haben uns für eine Schreib- und Spielwarenpartnerschaft mit dem FC Bayern München Basketball entschieden, da uns bereits seit vielen Jahren eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München verbindet. Der Verein ist mit mehreren hundert Fanartikeln fest in unserem internationalen Sortiment verankert – darunter exklusive Fanartikel, kreative Schulprodukte und Sondereditionen. Zudem betreibt Müller die größte Fanartikel-Fläche außerhalb des FC Bayern selbst.“ Aber eine Sprecherin des Unternehmens schreibt auch: „Mit Ratiopharm Ulm stehen wir ebenfalls in regelmäßigem Austausch. Wir haben größten Respekt vor den sportlichen Erfolgen des Clubs und schließen zukünftige Kooperationsmöglichkeiten keinesfalls aus.“