Bauschäden: In der Elefantensiedlung müssen zwei Nuwog-Häuser wegen Rissen geräumt werden

In den vergangenen Tagen waberten Gerüchte durch die Neu-Ulmer Elefantensiedlung: Die Häuser müssten wegen baulicher Mängel geräumt werden. „Das stimmt nicht“, erklärte jetzt der Nuwog-Geschäftsführer André Zaman. Was jedoch stimmt: An zwei Gebäuden wurden jetzt Risse festgestellt, die nach Einschätzung eines Statikers die Bauwerke unsicher machen. Deshalb werden sie geräumt. Betroffen sind davon acht Mietparteien, die voraussichtlich nicht mehr in ihre angestammten Wohnungen zurückkehren können. Bis zum Herbst will die Nuwog auch die anderen Bauten untersuchen, ob es vergleichbare Schäden gibt.

