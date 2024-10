Baustellen in Ulm: Neue App soll helfen, Stau zu umfahren

Der Ulmer Oberbürgermeister Martin Ansbacher ist sich sicher: „Unsere Stadt wird 2030 ein anderes Gesicht haben.“ Zahlreiche Baustellen werden den Ulmerinnen und Ulmer und allen, die in Ulm unterwegs sind, viel Geduld und Nerven kosten. Um transparent über die Baumaßnahmen zu informieren, hat die Stadt Ulm eine eigene App auf den Weg gebracht.

Als eine große infrastrukturelle Herausforderung bezeichnet Ansbacher dabei den Neubau und die Sanierung mehrerer Brücken, die Sanierung der Fußgängerzone und das Umgestalten der Stadt bis zur Landesgartenschau 2030. Dabei ist es dem Oberbürgermeister wichtig, die Abläufe der Bürgerschaft transparent zu machen. Ein ganzer Kanon an Maßnahmen gehört dazu.

Newsletter „ulm baut um“ hat fast 2000 Abonnenten

Seit über sieben Jahren gibt es den Newsletter „ulm baut um“, in dem alle Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr aufgelistet werden. Dabei geht es nicht nur um die Baustellen, bei denen die Stadt Ulm der Bauherr ist, sondern auch die Baustellen der verschiedenen Versorgungsnetzbetreiber wie SWU, Telekom oder Fernwärme spielen dabei eine Rolle. Fast 2000 Abonnenten gibt es für den Newsletter bereits.

Doch Eva-Maria Zimmermann, die Leiterin der Stabsstelle Baustellenkommunikation bei der Stadt Ulm, will „niederschwelig und transparent“ informieren. Dazu gehört für sie im Smartphone-Zeitalter auch eine App dazu. Die erstmals in Deutschland eingesetzte App eines niederländischen Software-Unternehmen ist für Zimmermann dabei ein wichtiger Baustein.

Die App „ulm baut um“ kann auf Android- und Apple-Smartphones heruntergeladen werden und bietet dann die Auswahl für fünf verschiedene Teile des Stadtgebietes, um dort die Baustellen-Nachrichten abonnieren zu können. Vier Großprojekte wie der Neubau der Wallstraßenbrücke und des Blaubeurer-Tor-Tunnel sind eigene Abschnitte.

Ulms Baubürgermeister: „Wir bauen, um uns als Gesellschaft zukunftsfähig zu machen“

Baubürgermeister Tim von Winning bittet dabei um Gelassenheit und Toleranz gegenüber der Stadt: „Wir bauen nicht, weil wir so gerne bauen, sondern weil wir uns als Gesellschaft zukunftsfähig machen wollen.“ Als Beispiel führte er dabei den Breitbandausbau an, der jedem Bewohner schnelleres Internet bringt.

Gerade Veränderungen im Bauablauf können in der App schnell und für jeden kommuniziert werden. So wurden jetzt unter einem Radweg beim Verlegen von Fernwärmeleitungen Reste der Stadtbefestigung gefunden, die erst einmal denkmalpflegerisch beurteilt werden müssen. Eine Verzögerung, die nicht im Bauablauf planbar ist.

Um Staus zu umgehen, haben von Winning und die Verkehrsplanerin Ute Metzler den Rat, zu versuchen, die Fahrt zur Arbeit einfach um zehn Minuten zu verlegen. Laut Metzler dauert die höchste Verkehrsbelastung im Berufsverkehr immer nur ein bis zwei Stunden an und wenige Minuten Verschiebung der Abfahrtszeit können bereits eine spürbare Veränderung der Fahrtdauer bringen.

Was die neue Baustellen-App der Stadt Ulm bringen soll

Mit der App will die Stadt auch die Bewohner Ulms erreichen, die sich so rechtzeitig informieren können, welche Baustellen sie aktuell betreffen. Doch neben der App setzt die Stadt beispielsweise Lotsen ein, um vor dem Hauptbahnhof auf geänderte Fußwege hinzuweisen oder die Busfahrer bekommen Grafiken in die Hand, wo sie ihre Abfahrtssteige und ihre Pausenplätze finden, wenn der umgebaute Busbahnhof nach den Herbstferien in Betrieb geht. Großprojekte bekommen eigene Infoseiten im Internet und an den Absperrungen zu den Baustellen hängen Infotafeln, die die Baumaßnahme und den Zeitbedarf erklären, zusätzlich gibt es Kontaktmöglichkeiten.

Der Dialog ist dabei dem Oberbürgermeister wichtig: Es soll nicht nur informiert werden, auch die Rückmeldungen spielen eine Rolle. In der App können die Nutzer auch Fragen stellen oder Verbesserungsvorschläge machen. Angedacht ist außerdem, wieder einen Baustellenkoordinator als „Kümmerer“ einzustellen, der schon während des Baus der Straßenbahn-Linie 2 zwischen den Belangen der Anwohner und den Bauarbeitern vermittelt hat.