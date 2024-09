Neu-Ulmer IT-Firma hat bald einen neuen Inhaber

Das börsennotierte Unternehmen Bechtle will die „s.i.g. System Informations Gesellschaft“ mit Sitz in Neu-Ulm und zwei weiteren Standorten in Erfurt und Jena aufkaufen. Das 1997 gegründete Neu-Ulmer IT-Systemhaus erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 25,4 Millionen Euro und beschäftigt derzeit 50 Mitarbeitende.

Mit dem bestens etablierten und regional bekannten Unternehmen stärke Bechtle laut einer Mitteilung die Marktpositionierung in der Wirtschaftsregion um Ulm und ergänzt das Portfolio um spezifische „Industrial IT“, also gezielte Auftragsfertigungen von IT-Infrastrukturen und Netzwerken im Produktionsumfeld.

Für Bechtle ist die Übernahme Teil der Wachstumsstrategie im Regierungsbezirk Schwaben. Die Bechtle-Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm hat derzeit über 15.000 Mitarbeitende in 100 Systemhäusern. Auf dem künftigen IT-Campus in unmittelbarer Nähe zur Hochschule Neu-Ulm errichtet Bechtle derzeit ein Bürogebäude sowie ein Parkhaus. Der neue Standort soll im ersten Quartal 2026 fertiggestellt sein und Platz für bis zu 300 Mitarbeitende bieten. Neben den drei regional aktiven Unternehmen der Bechtle Gruppe ist nun auch die Integration von s.i.g. im neuen, hochmodernen Gebäude geplant.

Mit dem Unternehmensverkauf regelt s.i.g. einerseits die Nachfolge in der Geschäftsführung und erwartet als Teil des größten deutschen IT-Systemhauses verbesserte Chancen für die Gewinnung weiterer Marktanteile und den Ausbau des eigenen Portfolios.

Icon Vergrößern Der IT-Dienstleister Bechtle engagiert sich im großen Stil in Neu-Ulm. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Icon Schließen Schließen Der IT-Dienstleister Bechtle engagiert sich im großen Stil in Neu-Ulm. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Das vor 27 Jahren in Ulm gegründete Unternehmen verfüge über einen ausgezeichneten Ruf in der Branche und bei Kunden, zu denen mittelständische Unternehmen ebenso zählen wie Konzerne, öffentliche Auftraggeber oder der Gesundheitssektor. Neben dem klassischen IT-Systemhaus-Portfolio verfüge s.i.g. über eine Sparte Industrial IT, die kundenindividuelle Produktentwicklung und Bereitstellung von Hardware für spezifische Produktionsumgebungen übernimmt. Alle Standorte von s.i.g. sollen auch künftig bestehen bleiben. In Neu-Ulm ist Anfang 2026 nach Fertigstellung des Bechtle IT-Zukunfts-Hubs der gemeinsame Bezug von Bechtle Unternehmen und s.i.g. geplant.

Der Gründer von s.i.g. und bisherige Geschäftsführer, Guido Fetzer, bleibt zunächst ebenso im Unternehmen wie sein Co-Geschäftsführer Eugen Straub, um gemeinsam mit dem Management-Team und allen Mitarbeitenden die Kontinuität in der Kundenbetreuung zu sichern. Auch der Unternehmensname s.i.g. bleibt bis auf Weiteres bestehen.

Bechtle kauft s.i.g in Neu-Ulm - Preis bleibt geheim

„Wir haben ein großes Interesse daran, unseren Kunden ein verlässlicher IT-Partner und unseren Mitarbeitenden auch langfristig ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Daher sind wir bei der Planung der Nachfolge sehr sorgsam und verantwortungsvoll vorgegangen. Die Bechtle AG mit ihrem umfassenden Portfolio und der starken, unternehmerische Ausrichtung insbesondere auf den deutschen Mittelstand hat sich als ein in jeder Hinsicht passender Partner erwiesen“, sagt Guido Fetzer.

Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der kartellbehördlichen Genehmigung. Über Konditionen und Kaufsumme wurde wie üblich Stillschweigen vereinbart. (AZ)