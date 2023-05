Kurioser Einbruch: Mann will Keller nicht verlassen, als die Polizei kommt

Ein Bewohner ruft die Polizei, weil ein fremder Mann in seinem Haus sei. Jener Einbrecher verhält sich jedoch merkwürdig. Er trägt einen Pulli des Bewohners.

In Beimerstetten hat sich Donnerstag eher kurioser Einbruch mit einem dreisten Dieb ereignet. Ein 30-Jähriger wollte nach Polizeiangaben unter anderem Pullover stehlen. Als die Beamten vor ihm standen, soll er sich geweigert haben, das Haus zu verlassen.

Kurz nach 7 Uhr habe demnach der Bewohner eines Mehrfamilienhauses der Polizei mitgeteilt, dass ein fremder Mann in seinem Haus im Albrecht-Dürer-Weg sei. Die Polizei sei daraufhin dorthin gefahren und traf nach eigenen Angaben im Keller des Gebäudes auf den 30-Jährigen. Dieser sei gerade dabei gewesen, Schränke zu durchwühlen.

Der Mann war wohl über eine unverschlossene Tür in das Haus gelangt. Den Kellerraum verlassen, wollte er offenbar nicht. Auch habe zunächst nicht auf die Ansprache der Polizei reagiert, heißt es. Gründe hierfür waren wohl sprachliche Barrieren, denn er konnte kein Deutsch, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Der 30-Jährige trug einen Pullover des Bewohners. Den hatte er wohl in einem der Schränke gefunden. Die Polizei nahm den 30-Jährigen mit zur Dienststelle. Erst dort konnten die Ermittler dessen Identität feststellen. Anschließend durfte er das Polizeirevier wieder verlassen. Er sieht nun einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahl entgegen. (AZ)