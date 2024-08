Unfall: Radfahrer wird vom Auto erfasst und verletzt

Bei einem Unfall in Beimerstetten ein 59-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte ihn wohl übersehen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um 6.54 Uhr. Eine 24-Jährige bog mit ihrem Mitsubishi Colt von der Einsteinstraße nach rechts in die Breitinger Straße ein. Von links kam der 59-Jährige mit seinem Fahrrad. Er hatte laut Polizei Vorfahrt. In der Einmündung kam es zur Kollision und der Radfahrer stürzte. Rettungskräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Dornstadt hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 2500 Euro. (AZ)