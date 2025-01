Radfahrerin von Auto erfasst: 68-Jährige erleidet schwere Verletzungen

Bei einem Unfall am Dienstagmittag in Bellenberg ist ein 68-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau die Ulmer Straße auf Höhe der Römerhalde in westlicher Richtung überqueren. Dabei missachtete sie nach Polizeiangaben die Vorfahrt eines in nördlicher Richtung fahrenden Autos. Es kam zur Kollision, die Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Nach aktuellem Kenntnisstand der Ermittler hatte die Autofahrerin keine Möglichkeit, den Unfall zu verhindern. (AZ)

