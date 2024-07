Was war da am Mittwochmorgen in Bellenberg los? Ein Leser meldete sich bei unserer Redaktion. Er will in der Auer Straße einen größeren Polizeieinsatz mitbekommen haben. Daran sollen auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) beteiligt gewesen sein. Mit einem Rammbock sollen sie sich Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft haben. Doch stimmt das? Und was steckt dahinter?

