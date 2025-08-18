Icon Menü
Betrunkener Autofahrer mit über zwei Promille und ohne Führerschein in Wiblingen gestoppt

Wiblingen

Mann sitzt mit zwei Promille und ohne Führerschein am Steuer

Eine Zeugin sieht, wie ein Betrunkener mit seinem Auto losfährt und ruft die Polizei. Die stoppt den 38-Jährigen in Wiblingen.
    • |
    • |
    • |
    Mehr als zwei Promille hatte ein Autofahrer intus, den die Polizei am Sonntagabend in Wiblingen gestoppt hat.
    Mehr als zwei Promille hatte ein Autofahrer intus, den die Polizei am Sonntagabend in Wiblingen gestoppt hat. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Sonntagabend in Wiblingen aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor 22 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein mutmaßlich Betrunkener mit seinem VW in der Biberacher Straße losgefahren sei. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West stoppte den 38-Jährigen.

    Laut Ulmer Polizei hatte der Mann mehr als zwei Promille

    Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über zwei Promille. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass er außerdem keinen Führerschein hat. Der 38-Jährige muss sich nun wegen Alkohol im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (AZ)

