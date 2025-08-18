Mann sitzt mit zwei Promille und ohne Führerschein am Steuer

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Sonntagabend in Wiblingen aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor 22 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein mutmaßlich Betrunkener mit seinem VW in der Biberacher Straße losgefahren sei. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West stoppte den 38-Jährigen.

Laut Ulmer Polizei hatte der Mann mehr als zwei Promille

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über zwei Promille. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass er außerdem keinen Führerschein hat. Der 38-Jährige muss sich nun wegen Alkohol im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (AZ)