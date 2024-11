Flucht über Felder: Betrunkener Fahrer macht sich nach Unfall aus dem Staub

Ein 27-Jähriger ist in Ulm von der Straße abgekommen und flüchtete dann einfach von der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich am Samstag, kurz vor Mitternacht. Der 27-Jährige fuhr laut Polizei mit seinem Kia auf der Stuttgarter Straße und bog nach rechts auf den Berliner Ring ab. An der Einmündung fuhr er geradeaus und streifte einen Baum. Im leicht abschüssigen Grünstreifen blieb der Kia stehen.

Eine zufällig vorbeifahrende Besatzung eines Rettungswagens hielt an und wollte sich um den Fahrer kümmern. Der 27-Jährige kletterte jedoch aus dem Auto und flüchtete über die Felder.

Die Polizei fahndete nach dem Mann. Der konnte etwa eine Stunde später in Ulm-Lehr entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Er roch stark nach Alkohol. Ein Test ergab einen Wert, der deutlich über dem Erlaubten lag. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholgehalt bestimmen.

Der Kia musste geborgen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.