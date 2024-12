Betrunkener verursacht zweimal in einer Nacht Polizeieinsätze in Neu-Ulm

Ein arg betrunkener Unruhestifter verbringt Nacht in Neu-Umer Gewahrsamszelle. Und das kam so: In der Nacht von Freitag auf Samstag erhielt die Polizei Neu-Ulm nach eigenen Angaben die Mitteilung über einen Betrunkenen, der sich in einem Zug aggressiv verhalte.

Die Polizei rückte an und konnte den 36-Jährigen am Bahnhof in der Finninger Straße aufspüren. Einen Atemalkoholtest verweigerte der 36-Jährige. Da er sich zu diesem Zeitpunkt nicht aggressiv verhielt, wurde er nach Hause geschickt. Was er offenbar auch tun wollte.

Von wegen: Rund 45 Minuten später erhielt die Polizeiinspektion Neu-Ulm nämlich erneut eine Einsatzmitteilung über einen Betrunkenen, der im Neu-Ulmer Innenstadtbereich trotz Verbot eine Spielhalle betreten wollte. Erneut konnte der 36-Jährige angetroffen werden. Diesmal verhielt sich dieser gegenüber den Beamten aber aggressiv. Er wurde somit zur Dienststelle gebracht und dessen Frau erhielt einen Anruf von der Polizei. Nachdem diese ihn jedoch auch nicht beruhigen konnte, musste er die Nacht in einer Gewahrsamszelle zur Ausnüchterung verbringen. (AZ)