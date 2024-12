Ein Jubiläum in schwarz-gelb

Icon Vergrößern Buchautor Hubert Rüggenmann. Foto: Samu Suchant Icon Schließen Schließen Buchautor Hubert Rüggenmann. Foto: Samu Suchant

Der Sportverein Beuren feierte sein 75-jähriges Gründungsjubiläum mit einem Festabend, bei dem Erinnerungen an vergangene Zeiten sowie ein Buch über die Vereinsgeschichte im Mittelpunkt standen. Zu dem Treffen kamen viele Weggefährten aus früheren Jahren zusammen. Dazu wurde das Sportheim üppig in den Vereinsfarben schwarz-gelb dekoriert. Statt der üblichen Reden und Ehrungen wurden in zahlreichen Vorträgen Geschichten und Anekdoten aus den verschiedenen Abteilungen erzählt. Das war Vereinsgeschichte in sehr unterhaltsamer Form. Gleich zu Beginn kam es zu bewegenden Momenten, als ein Video mit einem Grußwort des letzten noch lebenden Gründungsmitglieds Franz Lein gezeigt wurde. Er konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen, ließ es sich aber nicht nehmen, die Versammlung über Video zu grüßen. Seine Weggefährten im Saal waren sehr beeindruckt.

In einem Vortrag über die Gründerjahre wurde dann berichtet, woher die Vereinsgründer einen Sportplatz bekamen, wie die Vereinsfarben gelb-schwarz ausgewählt wurden, wie Kickschuhe beschafft wurden und vieles mehr. In weiteren Vorträgen erzählten Zeitzeugen, was im Laufe der Jahre so alles passiert ist. Die Gäste hörten interessante Begebenheiten aus allen Abteilungen. So mancher Gast erfuhr auf diese Weise Neues aus der Vereinsgeschichte, meist sehr lustig präsentiert. Abschließend wurde dann noch das Buch „Rückblick auf 75 Jahre SV Beuren“ vorgestellt. Darin sind viele der Erinnerungen mit passenden Bildern für die Nachwelt festgehalten. Der Autor Hubert Rüggenmann hatte dafür alle verfügbaren Vereinsunterlagen gesichtet und vielfach mit älteren Vereinsmitgliedern gesprochen. Das Ergebnis ist eine Vereinsgeschichte mit unterhaltsamen Erzählungen von Zeitzeugen. Zum Ausklang des Abends studierten viele kleine Gruppen noch die ausgeteilten Fotoalben und diskutierten dabei über die vergangenen Zeiten. Mit den vielen Bildern wurde an diesem Abend die Vereinsgeschichte noch einmal so richtig lebendig.

