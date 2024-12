Im Prozess um die lebensgefährliche Attacke auf einen Lehrer der Ulmer Sägefeldschule ist der 23-jährige Angeklagte am Mittwochmittag zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Ulmer Landgericht sieht es als nicht erwiesen an, dass er der Angreifer war, doch es sieht ihn mindestens als den Fahrer des weiterhin unbekannten Täters an.

