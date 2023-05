Einbrecher erbeutet Bargeld in Biberacher Firma

Ein Einbrecher verschafft sich Zugang zu einem Bürogebäude in Biberach und erbeutet dabei Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine unbekannte Person hat sich am Wochenende Zugang zu einem Bürogebäude einer Firma im Stadtteil Rißegg verschafft und bei seinem Diebeszug Bargeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, schnitt der Unbekannte zunächst ein Loch in den Zaun des Geländes in der Rindenmooser Straße und brach anschließend ein Fenster auf, um in das Bürogebäude zu gelangen. Dort durchsuchte der Unbekannte die Räumlichkeiten, brach in einen weiteren Raum ein und erbeutete eine nicht näher bezifferte Menge an Bargeld. An einem Getränkeautomaten scheiterte der Einbrecher jedoch und flüchtete schließlich mit seiner Beute. Laut Polizei entstand bei dem Einbruch ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. (AZ)