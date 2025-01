Vier Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen: Schaden in Höhe von 70.000 Euro

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen in Biberach sind vier Menschen leicht verletzt worden. Sie kamen allesamt in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war am Dienstag, gegen 11 Uhr, eine 32-jährige Fahrerin eines Rettungswagens auf dem Bismarckring in Richtung ZOB unterwegs. Sie war im Einsatz und fuhr mit Sondersignalen in den Kreuzungsbereich Bismarckring / Alter Postplatz ein. Dabei überfuhr sie eine rote Ampel. Gleichzeitig sei ein 54-Jähriger mit einem Nissan aus Richtung „Alter Postplatz“ ordnungsgemäß in den Kreuzungsbereich eingefahren, so die Polizei. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Nach dem Kollision stieß der Nissan noch gegen einen Ford, der sich ebenfalls in dem Bereich befand.

Bei dem Unfall erlitten die 32-Jährige und der 54-jährige Nissan-Fahrer leichte Verletzungen. Ebenso wurden zwei Mitfahrer im Rettungswagen leicht verletzt. Der Rettungswagen und der Nissan wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 70.000 Euro. (AZ)