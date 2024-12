Theaterkreis Biberach-Asch führt Beziehungskomödie in Weißenhorn auf

Schluss, Aus, Ende. Dr. Paul Breuer (dargestellt von Stephan Einfalt) will seine „restliche Lebenszeit ganz neu gestalten“. Der erfolgreiche Chirurg ist offensichtlich in einer ‚Midlife-Krise‘, junge Geliebte inklusive. Auch den Job im Krankenhaus hat er gekündigt. Dessen nicht genug. Ausgerechnet an seinem 65. Geburtstag – mit einem Haus voller Gäste – lässt er die Bombe platzen. Da gibt es nur ein Problem: Patty (Doris Berghoff), seine Ehefrau. „Ich würde ihn am liebsten erwürgen“, sagt die erfolgreiche Immobilienmaklerin nach 35 Jahren Ehe.

