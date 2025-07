So kann es weitergehen: Die Lichterserenade sorgte am späten Samstagabend für eine festliche Stimmung an der Donau. Und obwohl es am Nachmittag etwas ungemütlich geworden war, blieb es trocken, als tausende Lichter an den Zuschauern vorbeischwammen. Ausgelassene Stimmung herrschte auch unter den Feiernden in Neu-Ulm bei Rock am Petrus und auf dem Schwal.

