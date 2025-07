16-Jähriger durch unvermittelten Messerangriff verletzt: Täter gefasst

War es ein gezielter Angriff? In Blaustein-Arnegg soll es am Sonntagabend zu einem „gravierenden Vorfall“ gekommen sein, berichtet ein Informant. Ein Jugendlicher soll mit einem Messer attackiert und verletzt worden sein. Der Angriff erfolgte wohl unvermittelt, ermittelt werde wegen versuchten Mordes. Weil der Mann weder vonseiten der Behörden noch in den Medien etwas darüber lesen kann, wendet er sich am Montagabend an unsere Redaktion. Auf Nachfrage bestätigt ein Polizeisprecher einen Vorfall, keine Stunde später wird eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht.

Der Vorfall sei sogar schon geklärt, meinte der Polizeisprecher zunächst. Sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter seien bekannt. Das Opfer sei leicht verletzt worden, der Tatverdächtige bereits gefasst. Zu näheren Details aber könne er keine Angaben machen. Er geht davon aus, dass demnächst eine gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm herausgegeben wird. Warum das bis dato nicht schon passiert ist, wisse er nicht.

Messerangriff in Blaustein-Arnegg: 16-Jähriger wird mit Messer an Arm und Ohr verletzt

Nach Angaben des Informanten soll es sich beim Opfer um einen 16-jährigen Jugendlichen handeln. Der sei mit drei Kumpels hinten in einem Bus gesessen. Plötzlich soll von vorne im Bus ein Mann gekommen sein, der wohl ohne Vorwarnung mit einem Messer von den Jugendlichen eingestochen habe. Geschätzt wurde dessen Alter auf etwa 30 Jahre. Die Stiche seien in Richtung Hals und Kopf gegangen und sollen den 16-Jährigen am Arm und Ohr erwischt haben. „Psychisch wird es viel schlimmer sein“, sagt der Mann. „Da ist eine heile Welt zusammengebrochen.“ Die Personen sollen sich nicht gekannt haben, berichtet er. Auch soll kein Streit vorausgegangen sein. Der Täter befinde sich bereits wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Den Informanten interessiert nun besonders die Nationalität des Verdächtigen.

Am späten Montagabend geben Polizei und Staatsanwaltschaft auf Nachfrage die angekündigte gemeinsame Pressemitteilung heraus: Darin wird der Vorfall nahezu so beschrieben, wie vom Informanten mitgeteilt. Gegen 11 Uhr befanden sich nach Ermittlerangaben ein 25-Jähriger sowie der 16-Jährige in einem Linienbus von Markbronn in Richtung Ulm. Bei Arnegg soll der 25-Jährige dann ein Messer gezogen und ohne Vorwarnung in Richtung Kopf und Hals des ahnungslos dort sitzenden Jugendlichen gestochen haben.

Mutmaßlicher Täter flüchtet aus dem Bus und wird noch in Arnegg festgenommen

Dem Jugendlichen sei es gelungen, den Angriff mit den Händen abzuwehren. „Er erlitt dabei leichte Verletzungen am Ohr sowie an Armen und Händen“, schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft. Als der Busfahrer den Angriff bemerkte, habe er in der Hauptstraße in Arnegg angehalten, öffnete die Tür und sodann sei der Angreifer aus dem Bus geflüchtet. Der mutmaßliche Täter aber konnte laut Polizei nur wenige Minuten nach der Tat „widerstandslos“ festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Verdächtige am Montag dem Haftrichter des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten (heimtückischen) Mordes. Jedoch wird davon ausgegangen, dass die Schuldfähigkeit des Beschuldigten aufgehoben oder zumindest erheblich vermindert gewesen sein dürfte. Der 25-jährige Deutsche sei sodann in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus vorläufig untergebracht worden.