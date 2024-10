Einsturzgefährdete Brücke blockiert Bahnstrecke Ulm-Blaubeuren

Am Mittwochnachmittag musste plötzlich die Bahnstrecke Ulm-Blaubeuren zwischen Herrlingen und Blaubeuren gesperrt werden. Eine Brücke, die im Altental über die Bahngleise führt, ist einsturzgefährdet. Aus Sicherheitsgründen sind nun auch keine Zugfahrten unter der Brücke hindurch mehr möglich. Die schmale Straßenbrücke, die gegenüber dem Steinbruch an der Wippinger Heusteige liegt, gehört der Stadt Blaustein und ist in einem unsicheren Zustand. Sicherheitshalber wurde am Vormittag die Straße über die Brücke gesperrt, gegen 15.30 Uhr sperrte die Bahn dann auch die darunterliegende Bahnstrecke.

Bahn verkündet Sperrung der Bahnstrecke bei Blaubeuren auf X

Erst eine Stunde nach der Streckensperrung gab die Bahn über X die Sperrung öffentlich bekannt. Auch gegen 18 Uhr zeigte die Infotafel am Herrlinger Bahnhof den Fahrgästen noch immer nicht an, dass die Bahnlinie gesperrt ist und keine Züge nach Blaubeuren fahren. Online fanden sich noch am Abend weiterhin Zugverbindungen von Ulm nach Munderkingen, die in der Realität gar nicht fahren können. Der für 18 Uhr angekündigte Bus-Ersatzverkehr zwischen Herrlingen und Blaubeuren nahm erst gegen 18.45 Uhr den Betrieb auf, sodass die Fahrgäste drei Stunden lang nur mit den normalen Linienbussen zwischen Blaustein und Blaubeuren fahren konnten. Ab Blaubeuren Richtung Ehingen verkehren dann die meisten Züge wieder.

„Wie auf einer Insel“ fühlt sich Jens Wagner, der im Altental unter anderem ein Auszeithaus betreibt. Die Brücke über die Bahn auf Blausteiner Gemarkung war die Zufahrt für die auf Blaubeurer Gemarkung liegenden Häuser. Ein geschotterter Feldweg führt parallel der Bahnstrecke auf der Südseite bis zum Bahnübergang bei Arnegg. Dieser eigentlich nur für die Landwirtschaft vorgesehene Weg ist nun die einzige Möglichkeit, die Wohngebäude im Altental zu erreichen. Und genau darüber macht sich Wagner Gedanken, denn er war froh, dass ihn in der letzten Zeit einigermaßen zuverlässig die Paketboten gefunden haben. Ob das dann auch über den Feldweg klappt, kann er sich bis jetzt nicht vorstellen. Doch er denkt auch noch weiter, denn über den Feldweg muss auch die Müllabfuhr kommen - und wenn die Sperrung der Brücke länger dauert muss auch der Winterdienst funktionieren.

Am Nachmittag war auch die Blausteiner Feuerwehr auf dem Feldweg ins Altental unterwegs, um die Zufahrtsmöglichkeiten zu prüfen. Die Rettungsleitstelle in Ulm hat die Brückensperrung vermerkt, damit Feuerwehr und Rettungsdienst auch weiterhin auf dem schnellstmöglichen Weg im Altental Hilfe leisten können.

Welche Sicherungsarbeiten an der Brücke durchzuführen sind und wie lange die Bahnstrecke gesperrt bleibt, konnte am Mittwoch noch nicht in Erfahrung gebracht werden.