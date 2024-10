Einsturzgefährdete Brücke ist abgerissen: Zugstrecke wohl am Wochenende wieder frei

Die Bagger haben am Montagnachmittag angefangen, die einsturzgefährdete Bahnbrücke bei Blaustein-Arnegg abzubrechen. Binnen weniger Stunden hatten zwei Bagger die Brücke in Einzelteile zerbrochen, nachdem bereits am Samstag zahlreiche Vorarbeiten erledigt wurden.

Bis zum Abend war die Bahnbrücke abgerissen, der Bauschutt muss nun abgefahren werden. Anschließend muss der Gleisschutz zurückgebaut werden. Um die Bahngleise durch die schweren Kettenbagger nicht beschädigt werden. Bis zum Wochenende soll die Bahnstrecke Ulm-Blaubeuren wieder freigegeben sein.

Nach einer Überprüfung am Dienstag musste die Brücke am Mittwoch gesperrt werden, ebenso die darunter hindurchführende Bahnstrecke. Der Schienenersatzverkehr mit Bussen auf der parallelen B28 funktioniert laut den Beschwerden von Bahnreisenden nicht zuverlässig.