Lanas Familie sucht nach dem tödlichen Unfall eine neue Wohnung

Nach dem tödlichen Unfall in Blaustein, bei dem vergangene Woche die achtjährige Lana ums Leben kam, sucht die Familie des Mädchens nun eine neue Bleibe. Das teilt die Stadt Blaustein am Mittwoch mit. Der Grund: Die Unfallstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe zur aktuellen Wohnung. Die Angehörigen wollen nun die Stadt Blaustein verlassen.

Blausteins Bürgermeister Konrad Menz habe lange persönlich mit der Familie gesprochen. Dabei sei die Familie mit der Bitte auf die Stadtverwaltung zugegangen, sie bei der Wohnungssuche zu unterstützen. „Gerne kommt die Stadt Blaustein diesem Wunsch nach“, heißt es in der Mitteilung am Mittwoch.

Nach tödlichem Unfall: Stadt Blaustein hilft bei der Suche nach neuer Wohnung

Gesucht wird eine etwa 100 bis 120 Quadratmeter große 4- bis 5-Zimmer-Wohnung, in der fünf Personen Platz finden. Damit die Familienmitglieder die gewohnten Arbeits- und Schulwege weiterhin zurücklegen können, sollte die Wohnung nicht weiter als zehn Kilometer vom Blausteiner Gemeindegebiet entfernt liegen. Ein Auto stehe der Familie zur Verfügung.

Icon Vergrößern Tragischer Unfall in Blaustein: Am Steuer des Wagens saß ein 85-Jähriger. Foto: Ralf Zwiebler, dpa Icon Schließen Schließen Tragischer Unfall in Blaustein: Am Steuer des Wagens saß ein 85-Jähriger. Foto: Ralf Zwiebler, dpa

Wer eine geeignete Wohnung vermietet oder sonst einen Kontakt zu einem geeigneten Mietobjekt herstellen kann, darf sich jederzeit per E-Mail an die Pressereferentin der Stadt, Larissa Benz, unter larissa.benz@blaustein.de wenden. Die Angebote sollen dann in regelmäßigen Abständen an die Familie weitergeleitet werden.

„Schmerzhafter Weg“: So äußert sich Blausteins Bürgermeister nach dem Gespräch mit Lanas Familie

„Dass die Familie von sich aus über eine Bezugsperson mir signalisiert hat, so kurze Zeit nach dem tragischen Unfall für ein persönliches Gespräch offen und sogar dankbar zu sein, hat mich sehr berührt und mir die Kontaktaufnahme erleichtert“, wird Menz zitiert. „Die Stadt wird dem geäußerten Wunsch entsprechen und selbstverständlich versuchen, die Familie auf ihrem schmerzhaften Weg in all der Trauer und Verzweiflung bestmöglich zu unterstützen. Wir werden weiterhin der Familie für Gespräche zur Verfügung stehen und unsere Unterstützung der weiteren Entwicklung in Abstimmung mit der Familie anpassen“, so der Bürgermeister.

Icon Vergrößern Für das Mädchen kam nach dem Unfall in Blaustein jede Hilfe zu spät. Foto: Thomas Heckmann Icon Schließen Schließen Für das Mädchen kam nach dem Unfall in Blaustein jede Hilfe zu spät. Foto: Thomas Heckmann

Die Achtjährige war am vergangenen Donnerstag auf dem Gehweg von einem Auto angefahren worden. Es erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Mutter, die mit ihrem Kind dort unterwegs war, wurde leicht verletzt. Der 85 Jahre alte Autofahrer sei vor dem Unfall zuerst aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und dann auf den Gehweg geraten. Er und seine 84-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Die Ermittlungen der Polizei dazu dauern an.

Die Spendenaktion für die Familie auf der Internetplattform „GoFundMe“ läuft derweil weiter. Stand Mittwochnachmittag sind mit inzwischen 213 Spenden mehr als 7000 Euro zusammengekommen. Initiiert wurde die Aktion offensichtlich von Eltern von Lanas Mitschülern. (AZ/krom)