Motorradfahrer wird bei Unfall auf B28 schwer verletzt: Beim Überholen nicht aufgepasst

Bei einem Unfall am Dienstag auf der B28 bei Blaustein ist ein 60 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er hatte laut Polizei beim Überholen nicht aufgepasst.

Kurz vor 14 Uhr fuhr der 60-Jährige mit seiner Suzuki auf der Bundesstraße von Blaustein in Richtung Blaubeuren. Er wollte einen 57-jährigen BMW-Fahrer und einen davor fahrenden Lkw überholen. Der Fahrer des BMW wollte dann ebenfalls überholen. Beim Ausscheren übersah der 57-Jährige wohl den von hinten heranfahrenden Motorradfahrer.

Der 60-Jährige befand sich bereits im Überholvorgang und war auf gleicher Höhe mit dem BMW. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Der Kradfahrer verlor dadurch die Kontrolle. Mit seiner Suzuki kam er nach links von der Straße ab und landete im Graben. Der 60-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Die Polizei Blaustein hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am BMW wird auf 3000 Euro, der am Kraftrad auf 8000 Euro geschätzt. Zur Bergung des Motorrads musste die Bundesstraße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden. Gegen 15.20 Uhr war die Fahrbahn frei. (AZ)