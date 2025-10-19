Icon Menü
Blaustein/Ulm: Zwei Einbrüche in unmittelbarer Nachbarschaft: Bargeld und Smartwatch gestohlen

Blaustein/Ulm

Zwei Einbrüche in unmittelbarer Nachbarschaft: Bargeld und Smartwatch gestohlen

Die beiden Vorfälle ereigneten sich binnen anderthalb Stunden und nur wenige Häuser voneinander entfernt. In einem Fall war der Bewohner zuhause.
    In Blaustein kam es zu zwei Einbrüchen in unmittelbarer Nachbarschaft.
    In Blaustein kam es zu zwei Einbrüchen in unmittelbarer Nachbarschaft. Foto: Silas Stein, dpa (Symbolbild)

    Bislang unbekannte Täter sind am Freitag in ein Haus in der Nelly-Sachs-Straße in Blaustein eingebrochen. Gestohlen wurden unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld. Ein weiterer Einbruchsversuch scheiterte.

    Die beiden Vorfälle ereigneten sich nach Polizeiangaben am Freitagabend im Zeitraum von 18 bis 19.30 Uhr. Im ersten Fall betrat ein bislang unbekannter Täter den rückwärtigen Bereich eines Hauses und trat mehrfach gegen die Terrassentüre. Zu dem Zeitpunkt brannte im Wohnzimmer kein Licht. Der 61-jährige Bewohner hielt sich aber im dunklen Zimmer auf. Der Täter ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und suchte das Weite.

    Kurze Zeit später kam es wenige Häuser weiter zu einem Einbruch. Hier brach der bislang unbekannte Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens auf und stieg in die Wohnung eines 19-jährigen Mannes ein. Der oder die Täter erbeuteten bei ihrem Einbruch mehrere Hundert Euro Bargeld, eine Scheckkarte und eine Smartwatch.

    Bei beiden Objekten hinterließen die Einbrecher Spuren. Die wurden von der Kriminalpolizei gesichert. Zeugen, die am Freitagabend in der Nelly-Sachs-Straße und deren Umgebung Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West unter der Rufnummer 0731/188-3812 zu melden. (AZ)

