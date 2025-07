Zu schnell im Regen: Auto kracht gegen Straßenlaterne, Fahrer wird verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagabend in Blaustein ist ein 30-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der Mann war wohl bei Starkregen zu schnell unterwegs.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 30-Jährige gegen 21.40 Uhr mit seinem BMW in der Ulmer Straße. Durch den Starkregen herrschte laut Polizei Aquaplaninggefahr. Der BMW-Fahrer sei aber trotzdem mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Er verlor die Kontrolle und schleuderte nach links. Dort prallte er gegen eine Straßenlaterne. Der 30-Jährige kam nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem BMW wird auf etwa 15.000 Euro und an der Straßenlaterne auf etwa 2000 Euro geschätzt. (AZ)