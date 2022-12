Das Blautalcenter vor dem Abriss: So läuft der Shopping-Endspurt

Plus Nächstes Jahr soll der erste Abschnitt des Umbaus von Ulms größtem Einkaufszentrum beginnen. Die Lichter in manchem Geschäft gehen schon jetzt langsam aus.

Lametta, Christbaumkugeln und Plakate wie "Adventsvergnügen" samt "Weihnachtswerkstatt" verbreiten die Botschaften normalen Konsums eines Einkaufszentrums. Doch normal ist in diesen Tagen nichts im Blautalcenter in der Blaubeurer Straße, das einmal das größte Einkaufszentrum im Land war.