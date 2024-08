Unbekannte zerstören Blitzeranhänger

In den frühen Morgenstunden am Freitag teilten Anwohner der Polizeiinspektion Neu-Ulm mit, sie würden Schlaggeräusche im Bereich der Augsburger Straße hören. Bei der Überprüfung vor Ort, stellte sich heraus, dass das Schutzglas der Kamera am städtischen „Blitzeranhänger“ eingeschlagen wurde.

Die Tatzeit konnte aufgrund der Meldung auf 5.45 Uhr festgelegt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Telefon 0731/80130, zu melden.