Boehringer Ingelheim und Universität Ulm setzen Partnerschaft bis 2030 fort

Das „Boehringer Ingelheim Ulm University BioCenter“ startet unter dem Namen „BIU 3.0“ Anfang 2025 in seine dritte Laufzeit. Damit setzen die Partner ihre seit 2011 bestehende Kollaboration bis 2030 fort. Das gemeinsame Ziel: Neue Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung sollen direkt in die Entwicklung neuer Therapien einfließen und diese so beschleunigen.

Das BIU BioCenter gilt als ein deutschlandweit einzigartiges Erfolgsmodell für eine Öffentlich-private-Partnerschaft im biomedizinischen Bereich. Jetzt haben die Universität Ulm und das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim die Zusammenarbeit zum zweiten Mal verlängert. „Mit BIU 3.0 setzen wir diese erfolgreiche Kooperation fort. Wir wollen weiterhin unsere Kompetenzen bündeln – zum Wohle von Patientinnen und Patienten“, bekräftigt die neue BIU-BioCenter-Sprecherin Professorin Pamela Fischer-Posovszky.

Boehringer Ingelheim und Uni Ulm: BIU 3.0 ebnet Weg für neue Therapien

Das BIU BioCenter bringe komplementären Stärken regional zusammen – einerseits Grundlagenforschung und Zugang zu Patientinnen und Patienten durch die Universität, andererseits neuartige Therapieansätze effizient zu erforschen und entwickeln. Eine Win-Win-Situation“, sagt BIU-Vize-Sprecher, Dr. Dirk Stenkamp. Der Leiter des Forschungsstandorts Deutschland bei Boehringer Ingelheim am Standort Biberach ist einer der Initiatoren dieser besonderen Partnerschaft zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. (AZ)