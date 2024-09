Mehr Hingabe als bei den Böhsen Onkelz geht kaum

Am Zugang zum Konzertgelände steht ein Mann mit Schottenrock und spielt den Massen ein Ständchen: „Mull of Kintyre“, den alten Folk-Schunkler von den Wings aus den späten 1970er Jahren. Eine hübsche Einstimmung auf ein Konzert, das so ganz anders klingen wird: Die Böhsen Onkelz haben sich auf dem Festival-Platz des Neu-Ulmer Wiley-Geländes eingemietet und bespielen dort an zwei Abenden insgesamt 50.000 Menschen. Die Fans der Onkelz gelten als eingeschworene Gemeinschaft, was sie natürlich gerne zeigen, denn gefühlt fast alle tragen schwarze oder dunkelgraue Fan-Shirts. Wer sich etwas Helleres übergestreift hat, muss als Exot gelten und scheint es nicht so ernst zu meinen mit der Hingabe.

Ronald Hinzpeter