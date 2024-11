Bombenfund in Ulm: Blindgänger zügig entschärft

Auf der Baustelle an der Ecke Karlstraße/Neutorstraße in Ulm ist am Montag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Derzeit laufen dort noch die Gründungsarbeiten, und dabei wurde der Blindgänger am Nachmittag gefunden. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Stuttgart entschieden sich für eine Entschärfung noch am Abend. Dazu musste ein Radius von 300 Metern um den Blindgänger evakuiert werden.

Die Fliegerbombe wurde in der Nacht zum Dienstag erfolgreich entschärft. Die Entschärfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst war innerhalb von knapp einer Stunde abgeschlossen, wie die Polizei mitteilte. Gegen 00.04 Uhr hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit seiner Arbeit begonnen. Gegen 00.48 Uhr konnte die Fliegerbombe erfolgreich entschärft werden. Im Anschluss konnten alle betroffenen rund 2800 Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen.

Evakuierung nach Bombenfund: Die Deutsche Bahn stellt den Zugverkehr zwischen Ulm und Stuttgart ein

Die Sperrung betraf unter anderem das Ulmer Theater, jedoch nicht mehr die Bundesstraße 10, die durch Ulm führt. Die Deutsche Bahn stellte ab 20 Uhr den Zugverkehr zwischen Ulm und Stuttgart sowie zwischen Ulm und Aalen ein.

Icon Vergrößern Weiträumig wurde das Areal um den Fundort der Bombe abgesperrt. Foto: Nico Pointer/dpa Icon Schließen Schließen Weiträumig wurde das Areal um den Fundort der Bombe abgesperrt. Foto: Nico Pointer/dpa

Gegen 17.30 Uhr waren die Katastrophenschutzeinheiten von Rotem Kreuz und ASB alarmiert worden, um die Evakuierung der Wohnungen rund um die Fundstelle zu organisieren und die Menschen zu betreuen. Bei der DRK-Kreisgeschäftsstelle wurde der Einsatzstab eingerichtet, der die nötigen Maßnahmen koordiniert. In der Kepler-Turnhalle wurde eine Betreuungsstelle installiert, damit die Evakuierten ein Dach über dem Kopf haben. Sie bekamen dort auch zu essen und zu trinken. Feldbetten wurden ebenfalls aufgebaut.

Icon Vergrößern Gegen Mitternacht sollte die Bombe entschärft werden. Foto: Thomas Heckmann Icon Schließen Schließen Gegen Mitternacht sollte die Bombe entschärft werden. Foto: Thomas Heckmann

Das betroffene Grundstück befindet sich gegenüber vom SWU-Gebäude, dem sogenannten „Glaspalast“, wo künftig das von Stararchitekt Daniel Libeskind geplante Einstein Discovery Center stehen soll. Der Konzern von Drogerieunternehmer Erwin Müller plant auf dem Areal, auf dem die Bombe entdeckt wurde, einen Gebäudekomplex mit 142 Wohnungen und einem Supermarkt. Das Gelände liegt seit mehreren Jahren brach, nachdem der frühere Investor, die Ulmer Firma Realgrund, Insolvenz hatte anmelden müssen. (mit hip/dpa)