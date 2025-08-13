Heißer Mix für einen lauen Sommerabend

Bestes Sommerwetter, nicht zu lau, nicht zu heiß und der Roxy Soundgarten vollbesetzt bis auf den letzten Platz: Ein gemachter Abend für die Ulmer Formation Brassed Arts, die seit über 15 Jahren in wechselnder Formation druckvolle Musik zwischen Jazz, Ska, Rock und Soul macht.

Die Bläser kesseln los...

Im Soundgarten sorgten die Brassed Arts für richtig gute Laune, auch wenn ganz zu Anfang die Technik noch nicht ganz mittun wollte. Dann aber gab‘s kein Halten mehr und die Mixtur aus treibender Brass-Musik mit Einsprengseln von Orleans-Jazz, Rock, Soul und Funk kam blendend an. „Breakin‘ out“ hatte coolen 80er-Jahre-Jazzrock – Druck, die Bläser kesselten los, dass es nach mindestens doppelt so vielen Instrumentalisten klang. Immerhin trauten sich nach diesem launigen Start auch schon die ersten Pärchen auf die Tanzfläche. „Dance With Us“ ist kurz, knackig, sehr tanzbar, „You‘re Not The Man“ noch so eine launige Uptempo-Tanznummer, die mit hohen Drehzahlen Spaß unters Volk bringt.

Viele Strophen für den Liebeskummer

Für alle „Maltes“ im Publikum gabs die Bluesrock-infizierte Ballade „Malte“ – wie man am Titel ahnt, eine Hommage an den typisch deutschen, halt nicht so feurigen Lover. Apropos Liebe: „Bakery“ wurde von einem mittlerweile ausgeschiedenen Bandmitglied komponiert und besingt den tiefen Liebeskummer zu einer Bäckereifachverkäuferin in der Platzgasse. An der rockigen Nummer ließ sich leicht nachvollziehen, dass die Liebe zwischen Brötchen und Brot manchmal einfach nicht ins Laufen kommen will. Für Sängerin Diana Casar viel Text: „Den nächsten Liebeskummer bitte nicht mit mehr als vier Strophen schreiben“, gab sie augenzwinkernd an die Bandkollegen weiter. „Mermaid“ begann mit einem witzigen Zitat aus dem Disney-Song „Under The Sea“, bevor das Ganze zur quirligen New Orleans-Turbojazz-Nummer wurde. Und mit „I Know You“ bogen die Brassed Arts ausnahmsweise auch mal in etwas langsamere Gefilde ab. Der Konzertabend der Band machte rundum Spaß, der mit mehrerlei Zitaten und Stilmixen aufgepeppte Bigbandsound (vorwiegend in Dur) kannte nur ein Ziel: gute Laune. Und das wurde, am begeisterten Applaus war es zu hören, spielend erreicht.