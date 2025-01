Buddhistisches Zentrum in Neu-Ulm: Meditation im Herzen der Stadt

„Om“, hallt es durch den Raum. Vier Erwachsene sitzen auf Kissen am Boden – ganz ruhig, konzentriert und versunken. Sie meditieren – einer von ihnen leitet sie dabei mit einem buddhistischen Meditationsbüchlein an. Auf einem Altar im Raum stehen vier buddhistische Statuen. In der Meditation geht es um Licht, um Bewusstseinszustände. Die Erscheinungen verschwinden – alles ist eins. Immer wieder sprechen und singen die vier Meditierenden tibetische Mantras – Gebetsketten gleiten durch ihre Finger.

