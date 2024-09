Ulm führt Rikscha-Projekt ein: neues Mobilitätsangebot für Senioren und Menschen mit Einschränkungen

Wenn die Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz in eine Fahrradrikscha steigt, muss da eine Botschaft dahinterstecken. So geschehen in Ulm bei der Jahresfachtagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenbüros (BaS) in Ulm. Denn unter der Leitung des Malteser Hilfsdienstes wurde jetzt ein neues Projekt gestartet: Ältere Menschen und Personen mit Mobilitätseinschränkungen können sich so durch Ulm chauffieren lassen.

