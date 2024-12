Nach tödlicher Schießerei in Göppingen: Polizei fahndet bundsweit auf Videowänden

Nach einer tödlichen Schießerei in Göppingen Anfang Oktober fahndet das Polizeipräsidium Ulm nun bundesweit und setzt dabei erstmalig auch auf Videowände.



Am Abend des 2. Oktober betrat ein bisher unbekannter Täter eine Gaststätte in der Göppingen Gartenstraße. Dort eröffnete er das Feuer aus einer Maschinenpistole. Ein 29-jähriger Gast wurde von den Schüssen tödlich getroffen, zwei weitere Gäste wurden durch Schüsse verletzt. Der Täter konnte flüchten

Icon Vergrößern Absperrband der Polizei flattert an einem Tatort. Die Polizei war im Oktober in der Innenstadt von Göppingen mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Marius Bulling/dpa Icon Schließen Schließen Absperrband der Polizei flattert an einem Tatort. Die Polizei war im Oktober in der Innenstadt von Göppingen mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Marius Bulling/dpa

Auf einer Überwachungskamera in der Nachbarschaft entdeckten die Beamten der Sonderkommission „Kurz“ dann einen unbekannten Mann, bei dem noch nicht klar ist, ob er ein wichtiger Zeuge oder gar der Täter ist.

So soll der Todesschütze von Göppingen aussehen

Der Mann wird beschrieben als 18 bis 24 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß. Er hat dunkles, schulterlanges Haar, das er wohl zeitweise auch zusammengebunden trägt. Zur Tatzeit war er dunkel bis schwarz gekleidet.

Bisher konnte der Mann nicht identifiziert werden, daher haben sich die Beamte des Ulmer Polizeipräsidiums dazu entschieden, bundesweit nach ihm zu suchen. Dabei setzt man nicht nur auf klassische Fahndungsplakate in Polizeirevieren oder auf die sozialen Medien. Erstmalig nutzt die Ulmer Polizei dabei mit Unterstützung des Bundeskriminalamtes auch rund 4.000 Videobildschirme an 331 Tank- und Raststätten sowie an acht Flughäfen. Zwischen der dort üblichen Werbung wird der Fahndungsaufruf gezeigt. Die Staatsanwaltschaft Ulm hat für erfolgreiche Täterhinweise eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt.

Sind rivalisierende kriminelle Gruppen im Spiel?

Unklar ist weiterhin, ob die Tat im Zusammenhang mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen im Großraum Stuttgart steht. Die Polizei prüft, ob der Täter zu einer von rivalisierende kriminelle Gruppen gehört, die in blutige Streits verwickelt sind. Dabei starb ein Mann, während seiner Beerdigung kam es zu einem Handgranatenwurf auf die Trauernden. Immer wieder gibt Überfälle, im Zuge dieser Ermittlungen wurden bereits rund 70 Tatverdächtige verhaftet.