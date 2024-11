91-Jährige in Lebensgefahr: Suche nach vermisster Frau nimmt glückliches Ende

In Burlafingen ist am Mittwoch eine 91-jährige Frau als vermisst gemeldet worden. Sie verließ am Vormittag das Haus und verschwand in unbekannte Richtung. Kurz darauf fiel dem Ehemann das Fehlen auf und er alarmierte gegen 11.30 Uhr die Polizei. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen im nahen Umfeld verliefen zuerst ohne Ergebnis.

Neu-Ulmer Polizei, Feuerwehr und Helfer suchen in Burlafingen nach der Vermissten

Da die Frau an Demenz erkrankt ist und nur leicht bekleidet war, musste aufgrund der zunehmenden Kälte von einer akuten Lebensgefahr ausgegangen werden. Unter Einbindung von Kräften der Feuerwehr wurde die Suche großflächig angelegt. Auch weitere Helfende aus dem Ort suchten mit. Gegen 14.40 Uhr entdeckte ein Nachbar die Vermisste. Nach kurzer medizinischer Behandlung wurde die 91-jährige Frau wohlbehalten an ihre Angehörigen übergeben. (AZ)